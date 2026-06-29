В России назвали три причины массированных атак ВСУ на Крым

Депутат Чепа назвал одной из причин атак ВСУ на Крым попытку дестабилизации внутри РФ

Одна из причин продолжающихся массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым — это попытка дестабилизации внутри России, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Эту и две другие причины депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Регион находится близко к Украине. Им легче наносить удары по Крыму. У них есть определенные задачи. Они объявляли в течение четырех лет, что они освободят Крым, как они говорят, что из полуострова сделают остров и так далее. Поэтому это в первую очередь осуществляется для той пиар-кампании в рамках информационной войны, которая организована Украиной», — отметил Чепа.

Также депутат напомнил, что в Севастополе находится флот России, который является целью для ВСУ. «Хотя удары наносятся по мирным целям», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Севастополе в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вспыхнул пожар площадью 80 тысяч квадратных метров. О масштабных последствиях налета сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Чиновник объявил, что возгорание возникло за входящим в состав города селом Черноречье. Также власти зафиксировали в городе повреждения в нескольких жилых домах — в них повреждены окна, крыши и потолки.

