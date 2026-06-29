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15:55, 29 июня 2026Бывший СССР

На Украине предложили усилить власть президента

Соучредитель производителя ракет «Фламинго» предложил увеличить полномочия президента
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украине необходимо вернуться к Конституции 1996 года. Такое заявление сделал соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман в соцсети X.

«Президент в этой системе координат имеет полномочия только в области внешней политики и обороны; все остальные его действия по управлению страной, согласно Конституции, являются нелегальным захватом власти», — предложил он.

По словам Штилермана, изменения Конституции 2004 года, сократившие власть президента, «лишили Украину легальной управляемости».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президента Владимира Зеленского могут освободить от должности в обход процедур. По его словам, единственным методом отстранения лидера от власти в соответствии с Конституцией является проведение импичмента, однако сейчас это невозможно.

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