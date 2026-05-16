Азаров: Зеленского могут освободить от должности в обход процедуры импичмента
Марина Совина (ночной редактор)
Николай Азаров. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Украинского лидера Владимира Зеленского могут освободить от должности в обход процедур. Об этом рассказал ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, единственным методом отстранения президента от власти в соответствии с конституцией является проведение импичмент. Однако данная процедура на данный момент на Украине невозможна. Собеседник агентства напомнил, что Зеленский разогнал Конституционный суд, его председатель был снят с должности. Кроме того, многие члены Конституционного суда уже пересидели свои сроки, добавил он.

Азаров отметил, что существует более простая процедура, которую уже использовали спецслужбы США и Запада для отстранения президента Украины Виктора Януковича. «Просто вы, так сказать, освободите его от занимаемой должности президента, да и все. Незаконная процедура, она возможна», — сказал он.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко предрек Зеленскому участь «хромой утки» и угрозу импичмента из-за ареста бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

