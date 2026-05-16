Зеленскому предрекли участь «хромой утки» из-за Ермака

Экономист Гапоненко: Зеленскому может стать «хромой уткой» после ареста Ермака

Арест бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака может привести к тому, что украинский лидер Владимир Зеленский станет «хромой уткой» и окажется под угрозой импичмента. Такую участь ему предрек доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко в интервью ТАСС.

Он напомнил, что Ермак был больше, чем правой рукой Зеленского — он был «главным оператором неформальной системы управления». По его словам, Зеленский неотвратимо понесет политическую ответственность за ближайшего соратника, который годами действовал от его имени.

«Лозунг "президент не знал" не работает, когда речь идет о строительстве резиденций для человека, контролировавшего финансовые потоки администрации. Если следствие доберется до эпизодов, где решения принимались с ведома Зеленского, встанет вопрос о начале процедуры импичмента. Он рискует превратиться в хромую утку, лишенную реальных рычагов власти», — сказал эксперт.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрек скорый конец режима Зеленского из-за ареста Ермака. «Произойдет дальнейшее разложение организованной преступной группировки, которую создал Зеленский. И, естественно, главным координатором там был Ермак», — написал он.

