Азаров заявил, что арест Ермака ускорил распад режима Зеленского

Арест бывшего главы офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака ускорил распад режима украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Что повлечет за собой арест Ермака? Произойдет дальнейшее разложение организованной преступной группировки, которую создал Зеленский. И, естественно, главным координатором там был Ермак», — написал он.

Украинский политик отметил, что ближайшие соратники главы Украины оказались втянуты в коррупционные скандалы, которые негативно влияют на репутацию Зеленского. «Поэтому дальше продолжится агония этой группировки», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главным врагом граждан Украины является захватившая власть националистическая сила, которая превратила государство в марионетку Запада, а не Россия.