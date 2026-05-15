17:00, 15 мая 2026Бывший СССР

Бывший премьер-министр Украины сообщил о скором конце режима Зеленского

Азаров заявил, что арест Ермака ускорил распад режима Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Арест бывшего главы офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака ускорил распад режима украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Что повлечет за собой арест Ермака? Произойдет дальнейшее разложение организованной преступной группировки, которую создал Зеленский. И, естественно, главным координатором там был Ермак», — написал он.

Украинский политик отметил, что ближайшие соратники главы Украины оказались втянуты в коррупционные скандалы, которые негативно влияют на репутацию Зеленского. «Поэтому дальше продолжится агония этой группировки», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главным врагом граждан Украины является захватившая власть националистическая сила, которая превратила государство в марионетку Запада, а не Россия.

