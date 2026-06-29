Николай Дроздов рассказал о состоянии после перелома ребер

Дроздов рассказал, что после перелома ребер выполняет упражнение для тренировки легких

Известный ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал о своем состоянии после перелома ребер. Его комментарий приводит «Московский комсомолец».

Дроздов отметил, что каждый день делает зарядку. «У меня есть несколько обязательных упражнений, к которым еще добавилось — надувать шары, чтобы тренировать легкие. Это мне медики прописали после моей травмы, которая случилась несколько лет назад (речь о многочисленных переломах ребер, которые он получил после падения в январе 2023 года — прим. «Ленты.ру»)», — уточнил ведущий.

По словам зоолога, его жена Татьяна следит за тем, чтобы он аккуратно выполнял упражнения и не переутомлялся. «Моя Танечка — мой ангел-хранитель. Таня меня кормит с соблюдением режима питания, она вкусно готовит», — добавил Дроздов.

В августе 2025 года сообщалось, что Дроздова экстренно госпитализировали. Врачи подозревали у него кровотечение в желудочно-кишечном тракте, однако диагноз не подтвердился. У ведущего обнаружили воспаление поджелудочной железы, его выписали спустя полторы недели лечения.

В январе 2023 года Дроздов, возвращаясь домой из университета, упал на улице и сломал восемь ребер. В феврале ведущего выписали из больницы. Позднее он сообщил, что занимается лечебной физкультурой, чтобы восстановиться после травмы.