Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:45, 29 июня 2026Интернет и СМИ

Николай Дроздов рассказал о состоянии после перелома ребер

Дроздов рассказал, что после перелома ребер выполняет упражнение для тренировки легких
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Известный ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал о своем состоянии после перелома ребер. Его комментарий приводит «Московский комсомолец».

Дроздов отметил, что каждый день делает зарядку. «У меня есть несколько обязательных упражнений, к которым еще добавилось — надувать шары, чтобы тренировать легкие. Это мне медики прописали после моей травмы, которая случилась несколько лет назад (речь о многочисленных переломах ребер, которые он получил после падения в январе 2023 года — прим. «Ленты.ру»)», — уточнил ведущий.

По словам зоолога, его жена Татьяна следит за тем, чтобы он аккуратно выполнял упражнения и не переутомлялся. «Моя Танечка — мой ангел-хранитель. Таня меня кормит с соблюдением режима питания, она вкусно готовит», — добавил Дроздов.

В августе 2025 года сообщалось, что Дроздова экстренно госпитализировали. Врачи подозревали у него кровотечение в желудочно-кишечном тракте, однако диагноз не подтвердился. У ведущего обнаружили воспаление поджелудочной железы, его выписали спустя полторы недели лечения.

В январе 2023 года Дроздов, возвращаясь домой из университета, упал на улице и сломал восемь ребер. В феврале ведущего выписали из больницы. Позднее он сообщил, что занимается лечебной физкультурой, чтобы восстановиться после травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на высказывания Зеленского

    Николай Дроздов рассказал о состоянии после перелома ребер

    Зеленский решил узаконить чествование командиров УПА

    Россиянам назвали самое полезное летнее блюдо

    Двух мужчин задержали из-за разбоя в букмекерском клубе Москвы

    Эйфелеву башню поразила молния

    Обнаружен неожиданный способ защитить кости от разрушения

    Россиянам назвали причины отказа банка в открытии счета

    Стрельба в Германии унесла жизни пятерых человек

    Старший брат спас младшего после нападения акулы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok