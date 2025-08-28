Mash: Дроздова экстренно госпитализировали с подозрением на кровотечение в ЖКТ

Культового российского телеведущего Николая Дроздова экстренно госпитализировали в больницу в связи с подозрением на кровотечение в желудочно-кишечном тракте. Врачи диагностировали у него воспаление поджелудочной и выписали спустя полторы недели лечения, сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняется, 88-летний Дроздов оказался в медучреждении 5 августа. Тогда медики заподозрили у звездного пациента кровотечение в желудке, однако оно не подтвердилось.

У ведущего выявили низкий гемоглобин на фоне онкологии, пишет издание. Его состояние было осложнено из-за язвы кишечника. После прохождения терапии известному биологу стало лучше, он уехал домой.

Как сообщалось накануне, ведущий Николай Дроздов не может ходить после операции на суставе. По некоторым данным, его мучают боли. Его супруга поделилась с журналистами, что дочки не поддерживают их материально и даже не навещают родителей.