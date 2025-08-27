Интернет и СМИ
Раскрыты подробности состояния здоровья Николая Дроздова

Mash: Ведущий Николай Дроздов не может ходить после операции на суставе
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Известный советский и российский телеведущий Николай Дроздов не может подниматься с кровати из-за хирургического вмешательства. Подробности состояние здоровья телезвезды раскрыло издание Mash в Telegram.

Сообщается, что после операции на суставе телеведущий не может вставать и ходить. Кроме того, добавило издание со ссылкой на жену Дроздова Татьяну, его мучают боли.

Дроздова также рассказала, что мужа давно не зовут участвовать в съемках. По ее словам, они с супругом живут на пенсию в 40 тысяч рублей с надбавками. Также жена телеведущего пожаловалась, что двое взрослых дочерей не поддерживают их материально и не навещают родителей.

Ранее стало известно, что Дроздов стал ниже на 10 сантиметров из-за остеопороза. Уточнялось, что у людей с этим заболеванием искривляется позвоночник и начинают болеть суставы.

В январе 2023 года Дроздов, возвращаясь домой из университета, упал на улице и сломал восемь ребер. В начале февраля телеведущего выписали из больницы. Позднее Дроздов рассказал, что занимается лечебной физкультурой, чтобы восстановиться после травмы.

