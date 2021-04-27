В Подмосковье запустят программу реновации

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о будущем запуске программы реновации жилья в регионе. Об этом он заявил в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья, трансляцию которого на Youtube ведет телеканал «360».

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Программу планируют запустить в 2023 году. По словам Воробьева, она позволит обеспечить большое количество людей комфортными жилищными условиями. Губернатор обратил внимание на состояние ветхих домов и подчеркнул необходимость определить для собственников систему получения нового жилья.

Среди других задач Воробьев также обозначил наведение порядка в сфере ЖКХ, включая капитальный ремонт жилых домов, замена лифтов и аварийного газового оборудования. «Важно продолжать информировать жителей, чтобы у каждого было четкое понимание, когда и что отремонтируют в его доме», — пояснил губернатор.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий реновацию по всей стране. Целью документа обозначили ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах. В итоге субъекты получили право самостоятельно утверждать программы сноса и реконструкции многоквартирных домов.