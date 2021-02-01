Россиянам раскроют данные об аварийности многоквартирных домов

Данные о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу будут включать в выписку, содержащую общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости. Это позволит россиянам свободно получать информацию о плохом состоянии объекта недвижимости, пишет газета «Известия».

О том, что соответствующий законопроект в понедельник, 1 февраля, поддержит комиссия правительства по законопроектной деятельности, изданию рассказал источник в кабмине. Законопроект также поддерживают в профильном комитете парламента и во всех фракциях. Документ предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

Цель — раскрыть россиянам сведения об аварийности жилых зданий. Направлять такую информацию в Росреестр обяжут региональные и муниципальные власти. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская уверена, что законопроект надо принимать оперативно. «Это очень правильная инициатива, так как сейчас получить эту информацию человеку невозможно», — пояснила политик.

Предполагается, что законопроект может быть рассмотрен в рамках весенней сессии парламента. Одновременно депутаты указывают на необходимость скорейшего расселения аварийных домов. «Важна не информация, а предоставление хорошего жилья», — подчеркнул зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В декабре 2020-го президент России Владимир Путин высказался о расселении ветхого жилья в стране. Он отметил, что «надо людей вытаскивать из трущоб», и попросил не допустить появления новых аварийных домов.

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