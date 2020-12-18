На «улице Путина» недосчитались квартир

За год число выставленных на продажу жилых объектов на 2-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге, где расположена квартира президента России Владимира Путина, сократилось в два раза. Об этом говорится в материалах агентства «Невский Простор», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

На данный момент в «президентском» доме №17 экспонируется всего одна квартира. Стоимость объекта — 22,9 миллиона рублей. Площадь лота составляет 179,8 квадратного метра. Это предложение появилось на рынке в январе текущего года, отмечают риелторы.

Всего же на 2-й линии Васильевского острова экспонируется девять квартир. Самый бюджетный вариант — 50-метровая «однушка» — продается за 12,9 миллиона рублей. Самый дорогой объект — трехкомнатная квартира площадью 155 квадратных метров — обойдется покупателю в 36,9 миллиона рублей. Год назад на 2-й линии Васильевского острова экспонировался 21 объект, то есть к декабрю 2020-го специалисты недосчитались на «улице Путина» более половины прежних предложений.

По данным СМИ, Путин приобрел квартиру в доме №17 на 2-й линии Васильевского острова в 1992 году. В 2007-м вокруг жилища разгорелся громкий скандал: Алексей Ковалев, бывший в ту пору депутатом петербургского парламента, заявил, что дому, где находится квартира Путина, грозит обрушение. Политик утверждал, что в одном из помещений здания сделали незаконную перепланировку. Коммунальщики опровергли это утверждение. Спустя 12 лет дом стоит на прежнем месте и не признан аварийным.

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