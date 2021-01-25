Названы пять причин отказа от покупки квартиры

На финальном этапе переговоров с продавцом разрушить сделку по приобретению квартиры могут пять основных причин. Их назвали риелторы агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости» (подготовленный материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Так, зачастую покупатели отказываются от покупки квартиры в самый последний момент «из-за фэн-шуя» — объект им нравится и подходит по своим характеристикам (локации, транспортной доступности, окружению и многим другим параметрам), но есть факторы, которые перекрывают потоки нужной энергии — на любовь, деньги, здоровье, появление детей и другие блага.

«Казалось бы, люди, которые придерживаются философии фэн-шуя, изначально понимают, подходит им квартира или нет, — отмечают брокеры. — Но когда рассматриваемый вариант очень нравится, покупателя одолевают сомнения, которые, как правило, в итоге все равно приведут к разрыву сделки».

Второй фактор — так называемый астрологический. По наблюдениям риелторов, в последнее время часто встречаются клиенты, которые при принятии важных решений прислушиваются к советам астрологов. В процессе поиска нужного варианта такие покупатели, как правило, не выдвигают никаких особенных требований, но по каждой квартире идут консультироваться со специалистом «небесных сил». Он может отговорить клиента от покупки объекта.

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На третьем месте — «плохой знак», или предчувствие — некоторые покупатели квартир верят в знаки и корректируют свои действия вплоть до отмены сделки, если что-то им показалось подозрительным. «В нашей практике была ситуация, когда клиенты отказались приобретать квартиру, потому что пока они ехали в банк на подписание договоров, по пути увидели три аварии», — вспоминают в «НДВ».

Также к отказу от сделки могут привести «слухи» — негативная информация, которую клиент получает (как правило, в интернете) накануне подписания договора. Последний фактор — психологическая несовместимость продавца и покупателя. «Неприязнь друг к другу может возникнуть в процессе подготовки сделки, а может непосредственно в день сделки, когда в принципе осталось дело за малым», — заключают специалисты.

Ранее в январе россиян предупредили о новом риске при покупке квартир: по мнению экспертов, потерять жилье могут те, кто участвует в сделках с оформлением переуступки прав по договорам долевого участия. Речь идет о приобретении квартир в строящихся домах, но не у застройщиков, а у физических лиц.

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