Россиян предупредили о новом риске при покупке квартир

На российском рынке жилой недвижимости сформировался относительно новый юридический риск — в будущем от него могут пострадать тысячи покупателей квартир, рассказал «Российской газете» член Ассоциации юристов России Вячеслав Голенев.

По словам эксперта, в последнее время многие начали покупать квартиры в строящихся домах, но не у застройщиков, а у физических лиц. При этом оформляется не договор купли-продажи, а переуступка прав по договору долевого участия, и лишь немногие покупатели в такой ситуации осознают, что фактически сталкиваются с теми же рисками, что при покупке «вторички».

В частности, они могут потерять жилье, если против сделки впоследствии выступит супруг или супруга продавца. «Если продавец на момент продажи состоял в браке, а в договоре нет согласия жены, она через какое-то время может подать иск о признании сделки недействительной», — предупредил эксперт.

Кроме того, может оказаться, что продавец недееспособный, то есть не имеет права распоряжаться имуществом. Также зачастую продавцы квартир в новостройках просят указывать в договоре сниженную сумму сделки — чтобы не платить налог с продажи. Это также рискованно для покупателя.

Ранее, в декабре 2020-го, россиян предупредили о риске потери квартир при сдаче в аренду. По словам юриста, нередко чрезмерно доверчивыми оказываются пожилые хозяева жилья. Этим пользуются мошенники — они могут, например, подложить договор купли-продажи недвижимости или договор ренты вместо договора аренды.

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