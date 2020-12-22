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Россиян предостерегли от поиска квартир через социальные сети

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Поиск съемной квартиры через социальные сети несет в себе ряд рисков, главный из которых — юридический, так как проверить «чистоту» возможной сделки в таком случае проблематично. Об этом РИА Новости рассказал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин.

Как отметил эксперт, соцсети лишь кажутся удобными для поиска съемного жилья. Он предостерег россиян от пользования ими в целях найма квартир, указав на то, что объявления в соцсетях зачастую не модерируются, то есть не проверяются. «Специализированные же ресурсы всегда могут предоставить дополнительную информацию и документы, в том числе выписку из ЕГРН», — подчеркнул специалист.

Кромочкин подсказал способ выявить обман — можно самостоятельно проверить фотографии предлагаемого жилья при помощи поиска по изображениям. Но даже если изображения квартиры не нашлись на других сайтах, это еще не является гарантией безопасности, предупредил эксперт. Он посоветовал внимательно проверять документы о собственности на жилье уже на месте, при просмотре квартиры. До того как такие документы будут предоставлены, нельзя переводить ни арендодателю, ни риелтору никаких денег, указал Кромочкин.

Ранее в декабре россиян предупредили о риске потери квартир при сдаче в аренду. По словам юриста, нередко чрезмерно доверчивыми оказываются пожилые хозяева жилья. Этим пользуются мошенники — они могут, например, подложить договор купли-продажи недвижимости или договор ренты вместо договора аренды. Кроме того, аферисты могут прописать в соглашении и заведомо невыгодные для второй стороны условия.

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