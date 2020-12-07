Москве предрекли рост стоимости аренды квартир

В 2021 году в Москве может резко — на 20 процентов — увеличиться объем предложения съемного жилья, в том числе за счет квартир, приобретенных на волне ажиотажного спроса на недвижимость. При этом ставки тоже пойдут вверх, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Риелторы не ждут радикальных перемен на столичном рынке аренды в ближайшей перспективе: если не последует ужесточения карантинных мер, рынок постепенно стабилизируется и цены будут регулироваться традиционными факторами. Не исключено, что собственники постараются индексировать сокращение реальных доходов и рост тарифов на коммунальные услуги — в этом случае произойдет увеличение усредненной арендной стоимости на 8–10 процентов.

«В массовом сегменте (эконом- и комфорт-классы) наймодатели постараются индексировать снижение доходов и подорожание услуг ЖКХ, — прогнозируют эксперты. — Ввод на рынок аренды пула квартир в новых домах (приобретенных в 2020-м в инвестиционных целях) также способствует положительной ценовой динамике — за счет улучшения качественных характеристик предложения. Однако серьезно увеличить ставки не удастся — большинство нанимателей не готово к существенному расширению арендного бюджета и, скорее всего, переоцененные объекты будут проигнорированы».

Ранее стало известно, что почти 12 процентов квартир в пределах «старой» Москвы (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) сдают в аренду иногородние, за два года их доля на рынке съемного жилья увеличилась втрое.

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