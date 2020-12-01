Россияне массово запаслись жильем в арабской стране

Пандемия не повлияла на интерес россиян к недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ): в 2020-м они массово запасались жильем в стране, несмотря на введенные по всему миру ограничения из-за COVID-19. Об этом говорится в материалах портала Emirates.Estate, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, за десять месяцев 2020-го (с января по октябрь) количество российских запросов на приобретение недвижимости в ОАЭ выросло на 1 процент по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В октябре число заявок оказалось на 25 процентов выше, чем в сентябре. Пик спроса на недвижимость в ОАЭ в текущем году пришелся на январь: число соответствующих запросов превысило среднемесячную норму 2020-го на 35 процентов.

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В настоящее время стоимость самой недорогой квартиры в Дубае составляет 6,18 миллиона рублей, отмечают в Emirates.Estate. Такой бюджет позволит стать владельцем объекта площадью 30,9 квадратного метра.

Наиболее доступный вариант на дубайском рынке аренды — 33-метровая квартира, предлагаемая по ставке 41,2 тысячи рублей в месяц при заселении на один год. Таким образом, общая стоимость аренды за 12 месяцев составит 453,5 тысячи рублей.

Ранее, в ноябре, стало известно, что российские туристы на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений массово захотели улететь на Новый год раньше, чем в прошлом году. 75 процентов путешественников, планирующих поездки на зимние праздники, собираются вылететь до конца декабря.

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