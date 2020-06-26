Лукашенко высказался о скупающих квартиры в Белоруссии россиянах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко связал рост цен на квартиры в Минске с активицизацией российских покупателей на местном рынке недвижимости. Об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА.

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Лукашенко отметил, что россияне «ринулись» в Беларусь, поэтому квадратные метры в столице страны дорожают. Скупая жилье в Минске, приезжие не считают деньги, подчеркнул политик. «За рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь — это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям», — высказался белорусский лидер.

Он сообщил, что в стране строится много жилья для очередников. «А уже все остальное — элитное жилье... Пожалуйста, пусть приезжают москвичи», — заявил Лукашенко, добавив, что хочет обеспечить каждого белоруса «клочком земли».

Ранее сообщалось, что число запросов от покупателей из России, готовых приобрести недвижимость в Белоруссии, выросло в разы за апрель и май 2020 года. В основном россияне интересуются квартирами, загородной и коммерческой недвижимостью в соседнем государстве.

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