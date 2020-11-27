Россиянам раскрыли схему покупки квартир без участия риелторов

Риелторы не обладают какими-либо уникальными знаниями о нюансах проведения сделок с недвижимостью, но самостоятельная покупка квартир имеет свои риски. Схему приобретения жилья без участия посредников агентству «Прайм» раскрыл партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев.

По его словам, первый шаг — заказать из Росреестра выписку на объект. В ней содержатся сведения о текущем владельце квартиры и об ограничениях к продаже. Если объект недвижимости реализуется по доверенности, нужно установить ее подлинность и действительность — это можно сделать на российском сайте проверки доверенностей по реквизитам.

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Кроме того, нужно убедиться в действительности паспорта собственника объекта недвижимости, это делается на сайте главного управления по вопросам миграции МВД России. Также необходимо нотариальное согласие супруга на реализацию объекта недвижимости — в том случае, если продавец состоит в браке.

Нужно убедиться и в том, что в приобретаемой квартире никто не зарегистрирован, кроме собственника. Сам собственник должен быть дееспособным. Соглашение о задатке и договор купли-продажи жилья должны быть составлены профессиональным юристом, заключил эксперт.

Ранее, в октябре, россиян предупредили об опасности демонстрации документов на квартиру. Передача документов, по мнению риелторов, чревата тем, что мошенники могут сделать поддельный дубликат бумаг и попытаться продать чужую собственность. Также хозяева рискуют, когда начинают искать при незнакомцах запрашиваемые документы.

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