Риелторы обратились за помощью к Мишустину

Российские риелторы попросили ввести меры поддержки риелторского бизнеса из-за снижения деловой и потребительской активности на рынке недвижимости в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующая петиция размещена на сайте Change.org.

Обращение подписано главой Российской гильдии риелторов Арсеном Унаняном. «В период наступившего экономического кризиса, охватившего все отрасли экономики, потребность в поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющего операции с недвижимым имуществом, необходима для реализации национальных проектов, для осуществления внутренней экономической деятельности в России», — отмечается в документе, адресованном премьер-министру Михаилу Мишустину и главам Минфина и Минэкономразвития.

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Риелторы указывают, что «речь не только о продаже квадратных метров, а о реализации строительных проектов, заработке миллионов людей, связанных напрямую или косвенно с поставкой услуг или материалов в строительную отрасль». Тем не менее, указывают они, российское правительство не включило субъектов, осуществляющих операции с недвижимостью, в список сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Они просят власть о включении в этот перечень. На момент публикации материала петицию подписали почти 9 тысяч человек.

Ранее в апреле крупные компании-участники российского рынка недвижимости совместно с Российской гильдией риелторов предложили снять существующие ограничения на заключение сделок с жильем онлайн. Агенты заявили, что они готовы самостоятельно гарантировать безопасность сделок с применением электронных подписей.

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