Элитные квартиры в Москве резко подорожали

Элитные квартиры в новостройках Москвы резко подорожали по итогам третьего квартала 2020 года — по сравнению с прошлым периодом цены выросли на 14 процентов. На данный момент средняя стоимость квадратного метра жилья подобного формата составляет 1,1 миллиона рублей. Об этом говорится в материале инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Такую динамику связывают с выходом новых проектов на рынок, повышением стадии строительной готовности и изменением курса доллара. Самые высокие цены на элитные квартиры зафиксированы в Тверском районе (1,9 миллиона рублей за «квадрат»), Пресненском (1,6 миллиона) и Арбате (1,3 миллиона), а низкие — в Таганском (773 тысячи рублей).

Традиционно наибольшей популярностью при покупке недвижимости в новостройках высокобюджетных сегментов пользуется Центральный округ столицы — 73 процента спроса, на долю Западного округа приходится 27 процента. Наиболее востребованными в дорогих проектах стали многокомнатные квартиры — 33 процента. Двухкомнатным отдают предпочтение 29 процентов, трехкомнатным — 22 процента.

Основная часть продаж зафиксирована в диапазоне площадей квартир от 50 до 100 квадратных метров (39 процентов) и от 100 до 150 квадратных метров (36 процентов). Также эксперты отмечают, что доля сделок с привлечением ипотечного кредитования увеличилась с 13 до 21 процента.

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