Названа стоимость квартиры с бассейном в Москве

Квартира с бассейном на первичном рынке Москвы стоит от 863 тысяч до 1,4 миллиона рублей за квадратный метр. Такую цену назвали Агентству городских новостей «Москва» в компании Sminex.

В настоящий момент в столице представлено четыре проекта с бассейнами в жилых помещениях: Neva Towers, «Царев сад», «Дом на Мосфильмовской» и Capital Towers. В каждом ЖК имеется по одному лоту подобного формата — три пентхауса и одна вилла.

В Neva Towers дополнительно есть два пентхауса с джакузи. По словам представителя Sminex, длина бассейна в данных объектах равняется 5,7-20 метрам.

В компании добавили, что в начале 2021 года намерены начать стройку элитного дома «Лаврушинский» неподалеку от Третьяковской галереи. Там будет шесть квартир и пентхаусов с бассейнами.

Ранее риелторы подсчитали, что самая дорогая по цене «квадрата» квартира Москвы находится в Пресненском районе. Недвижимость площадью 460 квадратных метров продается за 1,3 миллиарда рублей (2,8 миллиона рублей за метр).

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