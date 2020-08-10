Названа средняя стоимость элитной квартиры в Москве

Квадратный метр в 100 самых дорогих квартирах Москвы стоит в среднем 34 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей). Об этом говорится в отчете компании Savills за июль 2020 года (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

За последние три месяца данный показатель вырос на четыре процента. За год он практически не изменился — плюс два процента. Самая дорогая квартира в элитном сегменте на данный момент стоит больше шести миллиардов рублей, а самая дешевая — 90 миллионов рублей. Средний бюджет предложения подобной недвижимости — 736 миллионов рублей.

Самыми популярными районами специалисты называют Остоженку (26 лотов), Патриаршие пруды (19 лотов) и Тверской (16 лотов). Из первой сотни самых дорогих квартир половина предлагается на первичном рынке, еще половина — на вторичном.

Наибольшую долю занимают лоты площадью свыше 300 «квадратов» (37 процентов от общего объема предложения). Средний метраж лота в первом квартале 2020 года равен 302 квадратным метрам (в прошлом году — 271 «квадрат»). Каждый пятый лот является пентхаусом.

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