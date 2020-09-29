Найдена самая дорогая квартира Москвы

Самая дорогая по цене квадратного метра квартира Москвы находится в Пресненском районе. Недвижимость площадью 460 «квадратов» обойдется будущему собственнику в 1,3 миллиарда рублей (2,8 миллиона рублей за метр). Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

На вторичном рынке самым дорогим предложением столицы стал четырехкомнатный апартамент в деловом центре «Москва-Сити». Здесь покупателю придется заплатить за «квадрат» 5,1 миллиона рублей. Общая площадь объекта составляет 292 квадратных метра.

В категории «двушек» представлено больше всего дорогих квартир. Самую высокобюджетную из них можно найти в районе Хамовники — 1,6 миллиона рублей за квадратный метр, всего 160 «квадратов».

Среди «однушек» самой дорогой оказалась квартира, где квадратный метр стоит 1,4 миллиона рублей. Общая площадь данного объекта составляет 79,1 «квадрата», а общая цена 116 миллионов рублей.

Если говорить о «трешках», то наиболее дорогой лот в данном сегменте обойдется покупателю в 327 миллионов рублей. Здесь стоимость квадратного метра составляет два миллиона рублей. Объект находится в районе Хамовники.

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