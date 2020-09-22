Найдена самая дорогая «однушка» Москвы

Самая дорогая однокомнатная квартира Москвы на вторичном рынке продается за 115 миллионов рублей. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Недвижимость площадью 95 квадратных метров экспонируется в районе Хамовники. По словам специалистов, в Центральном административном округе продается 85 процентов всех дорогих лотов. Площадь самого просторного из них равняется 108 квадратным метрам.

Всего на вторичном рынке столицы в сентябре 2020 года представлено 7,9 тысячи «однушек». Только 32 из них дороже 50 миллионов рублей. Три подобных объекта продаются в Западном округе, где можно найти лоты площадью от 100 до 110 «квадратов». Еще две квартиры выставлены на продажу в Северо-Западном округе, их стоимость равняется 77,9 и 85 миллионам рублей соответственно.

Подобные предложения отличаются видовыми характеристиками, а также наличием всей необходимой инфраструктуры. Также эксперты утверждают, что такое жилье находится в домах премиального качества, что влияет на стоимость.

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