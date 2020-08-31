Подсчитаны шансы россиян купить квартиру за миллион рублей

Риелторы подсчитали шансы россиян из городов-миллионников купить квартиру за миллион рублей. Так, жителю Новосибирска при средней зарплате в 25 тысяч рублей придется полностью откладывать ее в течение почти двух лет, чтобы накопить на «однушку». Подходящий лот продается, например, в ЖК «Художник» — за жилье площадью 18 «квадратов» просят 774 тысячи рублей. Об этом говорится в материале федерального портала «Мир квартир», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

В Екатеринбурге за «однушку» такого же метража просят 850 тысяч рублей. Она находится в пятиэтажке 1969 года постройки в Октябрьском районе. Продавец указывает, что жилью не помешает косметический ремонт. Средний екатеринбуржец с зарплатой 38,4 тысячи рублей будет копить на такую недвижимость (без учета расходов на еду) год и 10 месяцев.

В Ростове-на-Дону и Воронеже самые дешевые лоты продаются за 730 тысяч рублей. Если в первом случае это однокомнатная квартира площадью 17,5 квадратных метра в кирпичной пятиэтажке, то во втором — студия в 12 «квадратов». Чтобы накопить в Ростове-на-Дону при средней зарплате 40,3 тысячи рублей, потребуется откладывать ее полтора года. Для Воронежа со средним окладом в 33,9 тысячи рублей данный показатель равняется году и десяти месяцам.

В Омске реально купить квартиру за 700 тысяч рублей. По такой цене продается жилье площадью 16 «квадратов» в кирпичном доме 1994 года постройки. Средняя зарплата в городе составляет 35,4 тысячи рублей. Копить на самую дешевую недвижимость омичу придется более полутора лет. Примерно по той же цене можно найти «однушку» в Нижнем Новгороде — 690 тысяч рублей. Здесь при средней зарплате в 35,1 тысячи рублей копить придется год и почти восемь месяцев.

Самые дешевые лоты экспонируются в Самаре — 640 тысяч рублей. Это стоимость однокомнатной квартиры в 18 квадратных метров в кирпичной пятиэтажке с видом на реку. Поскольку средняя зарплата самарца составляет 35,8 тысячи рублей, то работать на жилье придется полтора года, не тратя ни на что другое.

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