В Москве заметили «усадку» квартир

Площади квартир, экспонируемых на вторичном рынке жилья «старой» Москвы (без учета предложений на присоединенных территориях), постепенно сокращаются. «Усадку» жилых помещений заметили специалисты агентства «ИНКОМ-Недвижимость», материалы соответствующего исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, если в начале 2019-го данный показатель в среднем составлял 66,6 квадратного метра, то в январе 2020-го он был равен 63,9 метра, а по итогам августа — 62 метрам. По сравнению с августом прошлого года средняя площадь вторичных квартир сократилась более чем на 3 процента (64,2 против 62 квадратных метров).

«Средние показатели по метражам на вторичном рынке меняются под влиянием перехода сюда объектов с "первички", — поясняют аналитики. — Вследствие кризисных явлений в экономике платежеспособность потребителей ухудшилась, и девелоперы в ответ на это начали все чаще выводить на рынок меньшие по площади и, соответственно, более доступные объекты (студии, квартиры евроформата). Вторичный сегмент крайне быстро пополняется подобным предложением».

По данным «ИНКОМ», самая маленькая выставленная на продажу квартира в Москве — это 10-метровый лот в районе Новогиреево (Восточный административный округ), на улице Алексея Дикого. Квартира стоимостью 2,8 миллиона рублей находится на первом этаже 15-этажного панельного дома 1983 года постройки. Объект с самым большим метражом — 2,5 тысячи квадратных метров — перешел во вторичный сегмент с первичного, это апартаменты со свободной планировкой в одном из небоскребов комплекса «Башня Федерация» на Пресненской набережной. Лот предлагается покупателям по цене 1,2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что существенная доля покупателей недвижимости в Москве может переориентироваться с однокомнатных квартир и студий на комнаты. Это произойдет из-за финансовых проблем, возникших у граждан на фоне распространения коронавируса.

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