Найдена самая маленькая квартира России

Самая маленькая квартира России продается в подмосковном Красногорске. За лот площадью 6,6 квадратного метра просят 1,15 миллиона рублей. Об этом говорится в материале портала ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Данная квартира расположена в новостройке 2017 года. Размер жилья едва превышает санитарную норму. В помещении есть душ, плита, санузел и холодильник. Похожий лот можно найти в Раменском городском округе — за студию в восемь «квадратов» придется заплатить 700 тысяч рублей.

Второе место рейтинга досталось квартире в Стерлитамаке (Башкирия) за 430 тысяч рублей. Объект представляет собой жилье гостиничного типа на первом этаже дома 1964 года постройки. Квартира площадью 9,1 квадратного метра оснащена туалетом, ванной и мойкой.

Замыкает тройку лидеров недвижимость в поселке Партенит под Алуштой (Республика Крым). Студия площадью 9,2 «квадрата» с мебелью, холодильником, телевизором и кондиционером находится не дальше 100 метров от пляжа. Покупка обойдется в 1,15 миллиона рублей. Территория апарт-комплекса огорожена, на ней размещены детская площадка, беседка и мангал.

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