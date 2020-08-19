В России беспрецедентно подорожали маленькие квартиры

В 70 самых крупных городах России студии и «однушки» площадью до 32 квадратных метров с начала 2020 года увеличились в цене на 13 процентов, подсчитали специалисты федерального портала «Мир квартир». Материалы подготовленного ими исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В нынешней кризисной ситуации покупатели сосредоточились в самом дешевом сегменте недвижимости, и неудивительно, что собственники стали поднимать ценники», — поясняют эксперты. Кроме того, драйвером роста цен в последние четыре месяца стала льготная ипотека, указывают они. «Беспрецедентно низкие проценты по жилищным кредитам стимулируют россиян решить свой квартирный вопрос. Однако ввиду низких доходов большинство предпочитает самое дешевое жилье — студии и небольшие "однушки". Поэтому цены в этом сегменте и рванули резко вверх», — поясняется в предоставленных материалах.

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Как выяснили аналитики, самые дорогие студии и малогабаритные «однушки», кроме Москвы, где они продаются в среднем за 6,7 миллиона рублей, представлены в Санкт-Петербурге (3,8 миллиона за среднестатистический лот), Сочи (3,5 миллиона), Владивостоке (3,4 миллиона) и Севастополе (почти 4 миллиона).

Самые бюджетные маленькие квартиры можно купить в Магнитогорске (1,2 миллиона рублей за лот), а также в Нижнем Тагиле (1,3 миллиона), Кургане (1,3 миллиона), Владикавказе (1,4 миллиона) и Астрахани (1,4 миллиона).

Сильнее всего — почти на 29 процентов — с января подорожали небольшие квартиры в Рязани. Почти такой же прирост показали Ставрополь (плюс 28,7 процента), Саратов, Новокузнецк и Ульяновск (во всех — плюс 27-28 процентов).

Ранее, в июле, аналитики заявляли, что в среднесрочной перспективе основной спрос на отдельные квартиры в России будет удовлетворен, но вместе с тем возрастет потребность в улучшении жилищных условий: граждане начнут приобретать новые, просторные апартаменты с большим числом комнат.

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