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23:31, 4 июля 2026Россия

В Госдуме оценили реакцию Зеленского на освобождение Константиновки

Шеремет назвал «страхом балабола» реакцию Зеленского на освобождение Константиновки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Отказ украинского президента Владимира Зеленского признать освобождение российскими войсками Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) продиктован страхом прослыть в глазах западных спонсоров «балаболом», оценил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.

«Зеленский отказывается признать освобождение нашими войсками Константиновки, так как это не вяжется с его бонапартскими планами. Его заявление продиктовано страхом прослыть в глазах западных спонсоров балаболом», — назвал причину российский политик.

Шеремет напомнил, что Зеленский не имеет никакого отношения к законной власти на Украине.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска взяли под контроль Константиновку. Президент РФ Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению Донбасса.

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