Найдена самая дорогая съемная «двушка» в Москве

Самая дорогая съемная квартира Москвы сдается за 200 тысяч рублей в месяц — столько просят за апартаменты в жилом комплексе Neva Towers в деловом центре «Москва-Сити». Об этом говорится в материале агентства «Инком-Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Лот площадью 60 квадратных метров находится на 19 этаже небоскреба, откуда открываются панорамные виды на Москву-реку. В квартире есть совмещенное помещение с кухней, столовой и гостиной, спальня и ванная комната. В ЖК имеется вся инфраструктура для работы, отдыха и занятий спортом. Территория круглосуточно охраняется.

Второе место заняла «двушка» в жилом комплексе «Пресня Сити» на Ходынской улице — 170 тысяч рублей ежемесячно. В квартире площадью 65 «квадратов» есть мебель и техника от ведущих европейских проектов, а дизайн помещений выполнен по авторскому проекту. В ЖК имеются собственные бытовые службы, супермаркет и центр раннего развития. Также арендатору предоставляется место на подземной парковке.

Замыкает тройку лидеров жилье за 150 тысяч рублей в месяц — квартира на 14-м этаже жилого комплекса «Камелот» в Хамовниках. Недвижимость площадью 110 квадратных метров вмещает студию с гостиной и обеденной зоной, спальню с гардеробом и ванной, дополнительную гардеробную и гостевой санузел с душевой. Квартира меблирована и оснащена полным набором бытовой техники. В стоимость найма жилплощади входит и аренда машино-места в подземном паркинге.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru