Составлен портрет идеального квартиросъемщика в Москве

Специалисты рынка недвижимости составили портрет идеального квартиросъемщика в Москве по версии собственника — это семейная пара без детей или с одним ребенком, работающая в банковской сфере. Супруги выбирают двухкомнатную квартиру. Домашние животные допускаются, но без кошек. Об этом говорится в материале портала ЦИАН, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

В январе 2020 года только 41 процент заявок от потенциальных съемщиков получил положительное решение от арендодателя. В феврале данный показатель вырос до 43, а в марте — до 45 процентов. Однако после карантинных ограничений уже 66 процентов собственников квартир давали свое согласие, поскольку найти новых арендаторов стало труднее. В настоящее время отказ получают около 38 процентов съемщиков.

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Примерно половина москвичей (53 процента) намерена снимать жилье вдвоем, 27 процентов — в одиночку, 10 процентов — втроем. При этом собственники одинаково благосклонны как к тем, кто планирует жить вдвоем (одобрено 67 процентов заявок), так и в одиночку (64 процента). Для трех взрослых людей положительное решение принимается в 55 процентах случаев.

Количество детей, как это ни парадоксально, практически не уменьшает шансы найти жилье. Москвичи без детей имеют такие же возможности снять квартиру (62 процента), как и москвичи с детьми (63 процента). Притом их количество мало влияет на решение. Семьи с одним ребенком получают одобрение в 64 процентах случаев, с двумя детьми — в 63 процентах, с тремя — в 58 процентах случаев. Сложнее становится снять недвижимость, когда детей от четырех и больше — только 29 процентов арендодателей готовы поселить такую семью.

Наличие домашних животных также не снижает шансы на аренду жилья. По данным портала, 87 процентов съемщиков не имеют питомца. Из этих людей 63 процента получили положительное решение от собственников квартиры по сдаче квартиры. Одновременно 13 процентов потенциальных съемщиков готовы заехать со своим животным. Доля положительных решений для них сопоставимая — 61 процент. Примерно 65 процентов отказов приходится на владельцев кошек, хотя наличие собак останавливает только 30 процентов хозяев квартир.

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