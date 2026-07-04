Россиянин нес младенца за ногу вниз головой и попал в полицию

Полиция Сочи проводит проверку мужчины, который нес младенца за ногу вниз головой

Россиянин нес младенца за ногу вниз головой и попал в полицию, в отношении него проводится проверка. Об этом сообщила полиция Сочи в «Макс».

Инцидент произошел в Красной Поляне. Правоохранители обратили внимание на видеозапись в соцсетях, на которой видно, как мужчина одной рукой везет детскую коляску, а другой несет малыша, раскачивающегося из стороны в сторону.

Полицейские установили личность нарушителя, им оказался 29-летний житель республики Коми. Мужчину забрали в отдел, там он пояснил, что таким образом хотел успокоить расплакавшегося сына. Действиям отца будет дана правовая оценка.

Ранее жительница столичного района Москворечье-Сабурово заявила в полицию на соседа из-за его подозрительных объятий с ребенком. Мужчина сидел на скамейке во дворе дома на Борисовских прудах в обнимку с маленькой девочкой, которая близко к нему прижималась.