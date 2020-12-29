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Раскрыты суммы сделок с элитным жильем в Москве

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В 2020 году цены на московскую жилую недвижимость в высоком ценовом сегменте (классы «премиум», «элит» и «де люкс») выросли в среднем в 15-25 процентов. Средний бюджет приобретения «элитки» достиг 200 миллионов рублей. Суммы сделок раскрыли эксперты агентства Point Estate, подготовленные ими материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

По прогнозам экспертов, в 2021 году повышение цен на дорогую недвижимость в Москве продолжится из-за увеличения себестоимости строительства и структурных изменений предложения. Некоторые застройщики, увидев рост спроса, уже приобрели площадки под новые проекты. Их реализация начнется в наступающем году.

Как отмечают специалисты, в 2020-м покупательские предпочтения в высокобюджетном сегменте жилья изменились. Так, вернулся спрос на рабочие кабинеты в квартирах. Другим важным критерием для клиентов стало наличие балкона или террасы, поскольку люди начали больше времени проводить дома и нуждаются в зонах для прогулок. Особо актуальными стали запросы на пентхаусы с террасами, квартиры с зимними садами, лоджиями и таунхаусы.

«После начала пандемии рост спроса на элитную недвижимость был абсолютно непрогнозируемым — сначала на загородную, а потом и на городскую. Не исключено, что мы будем наблюдать очень высокую активность покупателей до марта, в том числе благодаря действию льготной ипотеки, которая востребована и в высоком ценовом сегменте», — заключают в Point Estate.

Ранее в декабре риелторы нашли в столице зону с нерастущими ценами на жилье — самым устойчивым к внешним потрясениям из всех округов «старой» Москвы оказался центр. Специалисты отметили, что «недвижимость в Центральном округе всегда жила по собственным законам»: спрос и предложение там не так подвижны, как в более бюджетных округах, поэтому никакого покупательского ажиотажа в этой локации не наблюдалось.

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