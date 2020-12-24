Определены города России с сильно подорожавшим жильем

Цены на новостройки в среднем по России выросли за 2020 год на 19 процентов, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру». Самое существенное увеличение стоимости строящегося жилья показал город Кемерово.

Как определили аналитики, «квадрат» в новостройках крупных городов (с населением от 300 тысяч человек) за прошедший год подорожал на 19 процентов, до 70,7 тысячи рублей в среднем. Средняя стоимость новой квартиры увеличилась на 18,7 процента, до четырех миллионов рублей.

В число городов, где цены выросли наиболее сильно, вошли Кемерово (плюс 33 процента), Мурманск (плюс 32,5 процента), Хабаровск (31 процент), Тула (30,6 процента) и Набережные Челны (плюс 30 процентов). В Москве рост составил 17 процентов с начала года. По данным портала, средняя стоимость столичного «квадрата» достигла 260 тысяч рублей.

В трех городах из исследованных 70 цена квадратного метра хоть и немного, но снизилась. Это Магнитогорск (минус 2,6 процента), Нижний Тагил (минус 2,8 процента) и Грозный (минус 6 процентов).

Ранее сообщалось, что в первой половине 2021 года в России может появиться не менее 200 жилых долгостроев. О том, что возведение сотен новостроек оказалось под угрозой срыва, заявил глава Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

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