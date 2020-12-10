Продавцов квартир в Москве сочли неадекватными

Дикий спрос на новое жилье в Москве привел к дикому поведению застройщиков: они начали переписывать ценники на уже забронированные квартиры. Об этом говорится в сообщении компании Garnet, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, за десять месяцев 2020-го (с января по октябрь) количество запросов на покупку новых квартир в Москве выросло на 23 процента по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Небывалый спрос, ставший следствием запуска программы льготной ипотеки, девальвации рубля и введения новых налогов на вклады, привел к резкому росту цен. В среднем продавцы квартир в новостройках Москвы и области увеличили ценники на 20 процентов.

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«Ажиотажный спрос на новостройки привел к тому, что застройщики начали вести себя неадекватно, — сочли эксперты. — Например, компании одним днем повышают цены, но не на 3-5 процента, а на 20 процентов. Сегодня стоимость "квадрата" в Москве, даже у МКАД, составляет более 200 тысяч рублей. Застройщики начинают менять условия прямо в ходе сделок».

Специалисты советуют немного повременить с приобретением жилья: в ближайшее время, по их мнению, стоит ждать снижения цен на столичную недвижимость.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2020-го в Москве зарегистрировали более 24 тысяч договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ) — в два раза больше, чем в предыдущем квартале. В годовом выражении количество реализованных квартир в новостройках выросло на 48 процентов.

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