В Новой Москве упали продажи квартир

Спрос на квартиры в новостройках Новой Москвы упал — в начале 2019 года на рынке ежемесячно заключали 1,5 тысячи сделок, а в середине 2020-го этот показатель снизился в 10 раз, до 150 сделок. Об этом говорится в материале консалтинговой компании «ТОП Идея», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Материалы по теме «Человейники станут еще хуже» Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей? Набрали по мелочи Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно

В качестве причины таких низких продаж специалисты называют вымывание наиболее интересных лотов. «Ближняя Новая Москва поддерживает спрос, а в дальней Новой Москве ничего нового не строят. Поэтому нельзя сказать, что спрос рухнул в 10 раз на всей территории присоединенных территорий. Говорить о таком резком снижении спроса можно на расстоянии 20-30 километров — там действительно закончились новые объекты», — заявили в организации.

В настоящий момент основной спрос сосредоточен на расстоянии 5-15 километров от МКАД, однако при этом стоимость недвижимости сильно выросла. Раньше цены на «квадрат» в Новой Москве находились примерно на уровне 120-140 тысяч рублей. Теперь этот показатель поднялся до уровня «старой» Москвы — в среднем 170-180 тысяч рублей.

Наибольший интерес в период с третьего квартала 2019-го по второй квартал 2020-го потенциальные покупатели проявляли к «однушкам» (41 процент от всех запросов), «двушкам» (31 процент) и «трешкам» (17 процентов). Студии заняли 11 процентов от общего числа запросов, а спрос на многокомнатные лоты составил ноль процентов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться