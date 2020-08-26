Найдена самая дешевая квартира в Новой Москве

Самую дешевую квартиру на первичном рынке Новой Москвы можно найти по цене от 3,4 миллиона рублей. Столько просят за за «однушку» без отделки площадью 34 квадратных метра. Об этом говорится в материале компании Est-a-Tet, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Такая квартира находится в ЖК «Борисоглебское» на территории деревни Зверево (Новофедоровское поселение). В комплексе будет предусмотрена вся необходимая инфраструктура: общеобразовательная школа, три детских сада, спортивно-оздоровительный центр, а также многофункциональные центры общественно-делового назначения.

Второе место рейтинга занимает ЖК «Ново-Никольское», который расположен в 21 километре от Московской кольцевой автодороги (МКАД). В реализации представлены разнообразные форматы жилья: квартиры в малоэтажных и многоэтажных домах, таунхаусы, дуплексы и коттеджи. Покупателям предложены квартиры площадью от 43 до 97 квадратных метров и стоимостью от 4,6 миллиона рублей, а также таунхаусы без отделки стоимостью от 8,2 миллиона рублей.

Замыкает тройку лидеров ЖК «Белая звезда». Он находится в пяти минутах ходьбы от станции МЦД-2 «Щербинка». Для жителей комплекса доступна уже сложившаяся инфраструктура города. Минимальный бюджет покупки в «Белой звезде» — 8,1 миллиона рублей (двухкомнатная квартира без отделки площадью 70 «квадратов»).

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