Названа средняя стоимость загородного дома в Новой Москве

Загородный дом в Новой Москве в среднем предлагается за 48,7 миллиона рублей, а таунхаус — за 22 миллиона рублей. Об этом говорится в материале агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Приобрести квартиру в малоэтажном доме на данной территории можно в среднем за 9,4 миллиона рублей, участок без подряда (УБП) — за 6,8 миллиона рублей. Эти показатели выше подмосковных в несколько раз. В области коттеджи экспонируются в среднем за 26,3 миллиона рублей, таунхаусы — за 16,8 миллиона, жилье в малоэтажках — 5,5 миллиона, УБП — 2,5 миллиона рублей.

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За год экспозиция в Новой Москве сократилась на 22 процента, зато на фоне карантина спрос на загородные объекты вырос на 33 процента в годовом отношении. 42 процента покупателей выбрали УБП, 24 процента — коттедж, по 17 процентов спроса досталось блокированным домам и недвижимости в малоэтажках.

Если рассматривать предложение в Новой Москве по классам, то в настоящее время 40 процентов выставленных лотов относятся к сегменту «эконом» (45 процентов в 2019-м), 30 процентов — комфорт-класс (без изменений), 20 процентов — «бизнес» (14 процентов годом ранее) и 10 процентов — к высокобюджетному жилью (против 11 процентов в 2019-м).

В агентстве отмечают, что Новая Москва — точно не самое удачное место для размеренной дачной жизни. «Постепенно приусадебное хозяйство уходит за пределы Малой бетонки, то есть за 35-40 километров от МКАД, и эта тенденция будет продолжаться», — говорят эксперты.

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