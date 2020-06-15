Названы районы Москвы у метро с самыми дешевыми квартирами

Самые дешевые квартиры в новостройках Москвы можно приобрести рядом со станцией метро «Прокшино» — около 2,6 миллиона рублей за жилье. Также доступные лоты встречаются в поселении Новофедоровское (Новая Москва) и районе Марьино. Об этом говорится в материале агентства недвижимости «ОГРК», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

По данным риелторов, только в трех округах Москвы можно приобрести квартиры со стоимостью квадратного метра ниже 100 тысяч рублей. Ими оказались объекты рядом с железнодорожной станцией Рассудово (Троицкий административный округ) — в среднем 92,1 тысячи рублей за «квадрат», у станции метро «Филатов Луг» (Новомосковский округ) — 96,2 тысячи рублей, а также рядом с метро «Алтуфьево» (Северо-Восточный округ) — 98,3 тысячи рублей.

Спрос на квартиры в новостройках столицы в мае 2020 года снизился на 7,7 процента по сравнению с апрелем. Однако данный показатель все равно превысил значения мая прошлого года на 22,2 процента. В среднем за первые пять месяцев 2020-го спрос на первичном рынке в Москве был выше на 16,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее эксперты рынка недвижимости назвали районы столицы с самыми выдающимися видами из окон — это Раменки, Хорошево-Мневники и Пресня. В целом о видовом жилье мечтают три четверти потенциальных покупателей жилья в Москве, но доплачивать за красивую панораму готовы лишь 20 процентов.

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