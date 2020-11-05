В Москве продали рекордное количество квартир

В третьем квартале 2020-го в Москве зарегистрировали более 24 тысяч договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ) — в два раза больше, чем в предыдущем квартале. В годовом выражении количество реализованных квартир выросло на 48 процентов, говорится в материалах столичного управления Росреестра, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Только в сентябре в Москве продали почти 12 тысяч новых квартир, подсчитали регистраторы, — в 1,7 раза больше (плюс 68 процентов), чем месяцем ранее, когда было заключено 7 тысяч ДДУ. «Показатель сентября превысил на полтора процента ранее зафиксированный рекордный объем договоров долевого участия, отмеченный столичным Росреестром на первичном рынке жилой недвижимости в июне прошлого года — 11,7 тысячи ДДУ», — подчеркивается в предоставленных материалах.

Ранее сообщалось, что цены на строящееся жилье в России в январе-сентябре 2020 года увеличились в реальном выражении на 7,4 процента, совокупный рост составил 10,5 процента. Больше всего подорожали новостройки в Москве (плюс 16,5 процента), Московской области (16,4 процента), Санкт-Петербурге (13 процентов) и Калининградской области (11,6 процента).

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