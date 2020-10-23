Российский губернатор избавился от квартиры в Москве ради жилья по месту работы

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что купил квартиру в столице региона. Сделку он финансировал средствами, вырученными от продажи жилья в Москве, сообщает «Калининград.Ru».

«Я говорил о том, что успел сделать это вовремя, — подчеркнул чиновник. — С учетом того, что цены очень сильно растут и, к сожалению, конца этому процессу не видно». За пару дней до этого Алиханов отметил, что рынок жилья в Калининградской области перегрет. «Я с ужасом думаю, что будет с ценой, — заявил он. — Я вовремя купил квартиру, радуюсь этому. Надо помнить, что перегрев заканчивается тепловым ударом, и потом будем долго отходить».

По данным «Калининград.Ru», Алиханов планировал избавиться от квартиры в Москве ради жилья по месту работы еще в 2019 году. Тогда он рассказывал журналистам, что сдает столичную недвижимость и большую часть средств отдает за квартиру в Калининграде.

Алиханов вступил в должность губернатора Калининградской области в сентябре 2017-го. Осенью 2019-го стало известно о попытке дать ему взятку в размере двух миллионов евро (181 миллион рублей). Кто именно и для чего пытался подкупить главу региона, не указывалось.

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