В Москве недосчитались комнат

За год к октябрю 2020-го число выставленных на продажу комнат в Москве сократилось на 50 процентов, с 1,78 тысячи до 887 объектов. Покупатели недосчитались комнат из-за того, что многие собственники просто вывели такие объекты с рынка, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Риелторы полагают, что большинство владельцев комнат сняли их с продажи из-за карантинных мер, введенных весной, и до сих пор не вернулись на рынок — спрос на комнаты крайне низок, поэтому в этом нет особого смысла. По данным «ИНКОМ», больше всего комнат выставлено на продажу в Южном (188 лотов) и Юго-Восточном (140 объектов) округах, а также в центре города (161 объект).

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По мнению экспертов, цены на многие комнаты сильно завышены. Самый дешевый такой лот стоит 1,9 миллиона рублей — столько просят за комнату площадью 7,4 квадратного метра в районе Перово.

«Сегмент комнат всегда был весьма узок, пополняется он лишь за счет объектов, появляющихся при разделе долей между несколькими собственниками жилплощади, — отмечают специалисты. — Поэтому экспозиция здесь постепенно истощается, а рост цен связан в основном с тем, что в этой категории жилья велика доля лотов, выставленных на продажу по завышенной стоимости».

Ранее, в июле, сообщалось, что существенная доля покупателей недвижимости в Москве может переориентироваться с однокомнатных квартир и студий на комнаты. Это произойдет из-за финансовых проблем, возникших у граждан на фоне распространения коронавируса.

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