Определена максимальная стоимость аренды комнаты в Москве

В сентябре 2020-го самая дорогая комната в Москве сдается за 40 тысяч рублей в месяц. По максимальной ставке предлагается арендаторам помещение общей площадью 47 квадратных метров в пятикомнатной коммунальной квартире на Новокузнецкой улице в центре города, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

Как определили риелторы, фактически речь идет о двух комнатах — это смежные помещения площадью 20 и 27 квадратных метров. Съемщик получит в пользование отдельный санузел. В комнатах есть все необходимое для проживания. Остальные помещения в квартире занимает семья из трех человек.

На втором месте рейтинга дорогих съемных комнат — лот стоимостью 30 тысяч в месяц. Такова ставка аренды 20-метрового помещения в четырехкомнатной квартире на Новорязанской улице (Бауманский район). Арендодатель в квартире не проживает.

Третью позицию занял объект с арендной ставкой 28 тысяч рублей: это полностью подготовленная для проживания комната площадью 17 квадратных метров в четырехкомнатной квартире на Большой Полянке (район Якиманка). Дом, где расположена квартира, является памятником архитектуры. Данное предложение — только для девушки без вредных привычек.

Ранее, в июне, стало известно, что граждане, арендующие жилье в Москве, после снятия режима самоизоляции начали активно искать съемные комнаты. Они вынуждены отказываться от отдельных квартир из-за недостатка средств.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru