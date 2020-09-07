Москвичи бросились скупать комнаты в Санкт-Петербурге

Интерес к приобретению комнат в Санкт-Петербурге в минувшем августе проявляли жители 297 городов, говорится в материалах агентства недвижимости «Доли.ру», предоставленных «Ленте.ру». Наиболее востребовано неиндивидуальное жилье в северной столице среди выходцев из Москвы.

По данным риелторов, спрос на комнаты в Петербурге в июле 2020-го вырос на 22 процента по сравнению с показателем за июнь. В августе рост продолжился, причем больше всего приобретением подобной недвижимости интересовались жители Москвы. Общая доля московского спроса на комнаты превысила 15 процентов (без учета жителей Санкт-Петербурга). Вторую строчку заняли покупатели из Симферополя, на них пришлось около 3 процентов запросов на покупку комнат. Замкнули тройку представители Красноярска (2,8 процента).

Также в первую десятку вошли покупатели из Великого Новгорода, Брянска, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Ставрополя и Костромы. Риелторы полагают, что россияне бросились скупать комнаты в Санкт-Петербурге из-за ряда факторов, главный из которых — высокая инвестиционная привлекательность такой недвижимости.

«В среднем стоимость выделенной доли в шаговой доступности от метро в Санкт-Петербурге составляет 1-1,2 миллиона рублей, — отмечают эксперты. — Средняя арендная ставка для таких объектов — порядка 10-12 тысяч рублей в месяц. Таким образом, годовая доходность находится на уровне 10-12 процентов».

Ранее, в марте, аналитики развеяли миф о выгодности покупки недвижимости в России в условиях обесценивания рубля. По их мнению, сохранить деньги, вложив их в отечественные квадратные метры, вряд ли получится: российская недвижимость в обозримом будущем заметно подешевеет из-за значительного снижения покупательской способности.

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