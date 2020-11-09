Раскрыты масштабы роста стоимости новых квартир в Москве

К ноябрю 2020-го средняя стоимость квадратного метра жилья в московских новостройках массового сегмента (без учета предложений бизнес- и элитного класса) составила 191,5 тысячи рублей. За год этот показатель увеличился на 13 процентов. Масштабы роста стоимости новых квартир раскрыли аналитики агентства «Бон Тон», соответствующее исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным экспертов, в столичных домах комфорткласса квадратный метр в настоящее время стоит 192,5 тысячи рублей — почти на 3 процента больше, чем месяц назад, и на 12 процентов больше, чем в ноябре 2019-го. В новостройках стандарт-класса (экономкласса) соответствующий показатель равен 143,5 тысячи рублей (плюс 14 процентов за год).

Самое дешевое строящееся жилье продается в расположенном далеко за МКАД Зеленоградском округе (предложения на присоединенных территориях не учитывались): в среднем квадратный метр там стоит 147,6 тысячи рублей. Самые дорогие новостройки представлены в Западном округе, где цена «квадрата» находится на уровне 225,8 тысячи рублей.

Всего в Москве выставлено на продажу 863,7 тысячи квадратных метров строящегося жилья комфорт- и стандартного классов, это около 15 тысяч квартир. За последний год объем предложения сократился на 21 процент по площади и на 17 процентов по числу лотов, подсчитали в «Бон Тон».

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2020-го в Москве зарегистрировали более 24 тысяч договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ) — в два раза больше, чем в предыдущем квартале. В годовом выражении количество реализованных квартир в новостройках выросло на 48 процентов.

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