Москвичка заказала убийство отца из-за квартиры

Москвичка не смогла поделить квартиру со своим отцом и попыталась организовать его убийство за вознаграждение в 1,5 миллиона рублей. О планах россиянки узнали правоохранительные органы, злоумышленница была задержана. Материалы дела опубликовали на официальном сайте Следственного комитета Московской области.

Правоохранительным органам удалось выяснить, что женщина и ее отец не смогли прийти к компромиссу в ходе раздела недвижимого имущества. Тогда дочь решила убить родителя и стала искать исполнителей. Однако о ее планах узнали сотрудники органов — они начали контролировать переговоры злоумышленницы и людей, выступавших в роли потенциальных убийц. Вскоре москвичка передала им необходимые данные об отце, а также его фотографию, электрошокер и перчатки.

Представители МВД предупредили мужчину о готовящемся преступлении и инсценировали его смерть. Женщина, не зная об этом, заплатила «убийцам» 180 тысяч рублей, а после передачи денег была задержана. В отношении заказчицы возбудили уголовное дело и предъявили обвинение в подстрекательстве к приготовлению убийства своего отца по найму. По данным правоохранительных органов, в ближайшее время следователь попросит суд заключить обвиняемую под стражу.

В августе 2020 года Роман Миронов из Москвы получил пожизненный срок за убийство четырех членов семьи, которое он совершил ради квартиры на Измайловской площади. Оказалось, что в 2008 году мужчина обманным путем завладел семью миллионами рублей от продажи недвижимости своей будущей супруги, а в 2011 году застрелил ее. Спустя три года он заказал убийство брата жены и своей тещи, а сам вместе с сообщницей убил младшего брата.

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