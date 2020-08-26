Москвич убил свою семью ради квартиры и получил пожизненное

Москвич Роман Миронов получил пожизненный срок за убийство четырех членов семьи: жены, ее двух братьев и тещи. Мужчина пошел на преступления ради квартиры на Измайловской площади. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В 2008 году Миронов обманным путем завладел семью миллионами рублей от продажи недвижимости своей будущей супруги, а в 2011 году застрелил ее. Спустя три года он организовал убийство тещи, заплатив исполнителю Максиму Николаеву 300 тысяч рублей. Он же потом убил старшего брата жены заказчика, получив еще 150 тысяч рублей. Погиб и младший брат — его убил сам Миронов с сообщницей.

Совершая преступления, москвич заполучил еще 13 миллионов рублей, которые ранее принадлежали его жертвам. Впоследствии Миронова признали виновным в подделке документов, незаконном хранении оружия и иных преступлениях.

Мосгорсуд приговорил москвича к пожизненному лишению свободы. Его сообщники Амин Арсланбеков, Максим Николаев и Сусанна Турамуратова получили 17, 19 и 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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