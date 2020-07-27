Риелтор брала деньги россиян на хранение и лишала их квартир

Директор агентства недвижимости в Ангарске (Иркутская область) брала у клиентов деньги на хранение, а потом заключала без их ведома договоры купли-продажи, представляясь посредником, и оставляла вырученные средства себе. Всего женщина похитила больше 16 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по региону.

По подобной схеме риелтор действовала свыше 10 раз и обманула по меньшей мере 14 человек. В течение полутора лет она входила к ним в доверие и пользовалась тем, что россияне плохо знали юридические нюансы купли-продажи.

Своим клиентам, нередко пенсионерам, злоумышленница предлагала так называемую защищенную сделку, якобы выступая ее гарантом. Получив крупную сумму денег, женщина находила продавцов для квартир и, выполняя роль посредника, заключала договоры, а после всячески избегала передавать деньги продавцу.

Прежние владельцы квартир обращались в суд и оспаривали сделки, а покупатели, лишившиеся нового жилья, были вынуждены безрезультатно требовать возврат своих сбережений, которые они передали черному риелтору.

Злоумышленницу задержали и предъявили обвинение в серии мошенничеств. Даже находясь под следствием, женщина вновь совершила аналогичное преступление. На данный момент она находится в изоляторе временного содержания.

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