Раскрыты заработки риелторов в России

Доходы российских риелторов увеличиваются: за 2019 год средняя зарплата, предлагаемая агентам в вакансиях, выросла на два процента, до 67,8 тысячи рублей в месяц, следует из материалов портала «Авито Работа», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Больше других зарабатывают специалисты в сфере недвижимости в Казани: 100,4 тысячи рублей. В Москве ежемесячный заработок риелтора равен 100 тысячам. На третьем месте по уровню риелторских зарплат — Тюмень с 92,9 тысячи рублей в месяц. Меньше всего получают риелторы из Тольятти, Барнаула и Воронежа: здесь зарплатные предложения не превышают 40 тысяч рублей в месяц.

Согласно раскрытым данным, за год доходы агентов по недвижимости наиболее заметно выросли в Ульяновске — на 40 процентов, до 54,4 тысячи рублей. Также позитивная динамика зарплатных предложений зафиксирована в Омске (плюс 37 процентов), Красноярске (плюс 34 процента) и Барнауле (плюс 30 процентов).

Ранее в декабре в России вступил в силу профессиональный стандарт риелтора — специалиста по операциям с недвижимостью. Теперь права, обязанности и компетенции риелтора официально закреплены в законодательстве. Для работы в данной сфере достаточно среднего образования, однако не реже чем раз в два года рекомендуется проходить программу повышения квалификации по соответствующему направлению.

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