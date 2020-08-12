Россиянин убил соседку из-за пропавшего кота

В Белгородской области вынесен приговор местному жителю, убившему соседку после пропажи кота. Мужчина выстрелил в женщину из охотничьего ружья. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Преступление было совершено вечером 13 февраля 2020 года. 71-летний россиянин, у которого пропал кот, решил, что к исчезновению животного причастна 54-летняя соседка. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он взял свое охотничье ружье, пришел к женщине в дом и выстрелил ей в грудь. От полученного ранения пострадавшая скончалась на месте.

Убийцу на месте задержал сын погибшей. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Ранее, в июле, сообщалось о москвичке, которая из мести подожгла квартиру соседей. Пенсионерка решилась на отчаянный поступок в три часа ночи. Чтобы дверь квартиры лучше горела, она полила ее горючей жидкостью. Жильцы дома самостоятельно потушили пожар и вызвали полицию.